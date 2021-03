Mulheres de 70 anos ou mais começam receber dose da vacina contra o coronavírus

Conforme a prefeitura, a partir desta terça-feira (30), haverá revezamento entre homens e mulheres – na faixa etária de 70 anos ou mais.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

Em coletiva que determinou aderência de Varginha à Onda Roxa, o prefeito da cidade, Vérdi Lúcio Melo, comunicou, também, mudança de esquema no planejamento de vacinação no município. Conforme a prefeitura, a partir desta terça-feira (30), haverá revezamento entre homens e mulheres – na faixa etária de 70 anos ou mais – Ainda de acordo com a administração municipal, o objetivo é reduzir a possibilidades de aglomerações nas unidades onde estão ocorrendo a vacinação.

O processo segue acontecendo na Praça Dalva Ribeiro, na Vila Paiva, em frente ao Inprev, de forma drive-thru e de forma presencial nas Unidades Básicas de Saúde que estão voltadas à pandemia. O horário para imunização tem início às 15h e segue até às 20h. As UBS’s credenciadas são: Unidade Barcelona; Santana; Bom Pastor e Canãa

Longas filas de veículos foram registradas em vários pontos da cidade onde ocorria imunização/Foto: Reprodução CSul

Idosos que estão acamados serão vacinados em domicílio, cujos familiares deverão comunicar na unidade de saúde mais próxima.

Já na quarta-feira (31), será a vez dos homens serem imunizados. O processo será igual ao das mulheres. Vale ressaltar que, a imunização é válida pela primeira e segunda dose da vacina.

“Apesar de entender perfeitamente a ansiedade de todos pela vacinação, uma ansiedade compreensível, dada a importância da vacina, é importante que compreendam que há vacina para todos os Idosos”- disse a prefeitura.

É importante manter o distanciamento, manter o uso de máscaras durante todo processo de vacinação e se possível levar água para hidratação.