Mulher com sintomas do coronavírus é internada em Varginha

Uma mulher com 60 anos de idade foi internada nesta quarta-feira (18/3) no Hospital Bom Pastor, em Varginha. Ela apresentava sintomas do coronavírus.

A mulher é de outra cidade, mas foi internada em Varginha por determinação do protocolo de atendimento contra o coronavírus, informa a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Varginha.

De acordo com a prefeitura, a mulher está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece em isolamento, com quadro estável, aguardando o resultado dos exames.

Esse é o primeiro caso suspeito de fora da cidade. Ela foi internada em Varginha por determinação do SUS.

Com informações e foto: Blog do Madeira