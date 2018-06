Motorista foge após avançar sinal e atingir moto na Princesa do Sul

Um carro e uma moto se envolveram em um acidente na noite do último sábado (02) na Avenida Princesa do Sul, próximo ao Asilo São Vicente de Paulo, em Varginha. De acordo com informações de testemunhas, o motorista de um Chevrolet Captiva teria avançado o sinal vermelho e atingido a moto.

O motorista do carro fugiu do local, mas por asar dele, a placa do veículo ficou caída no local. A Polícia Militar já identificou o proprietário do carro. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Bom Pastor com apenas ferimentos leves.

Fonte: Varginha Online / Foto: Corpo de Bombeiros