Minicurso de Gestão Cultural reúne empreendedores no Museu Municipal

Na última quinta-feira (19), 28 empreendedores culturais de Varginha participaram de um minicurso oferecido pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural. A ação, que aconteceu no Museu Municipal, teve o objetivo de promover educação continuada e qualificação permanente na produção de projetos que visem a captação e utilização de recursos públicos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

A produtora cultural Ana Luiza Romanielo iniciou a atividade com o tema “Gestão de cultura como ferramenta de inclusão, sustentabilidade e democratização”. Ela detalhou o desenvolvimento das etapas necessárias na construção de um projeto cultural pautado nas políticas públicas, por meio de uma reflexão analítica do cenário cultural municipal.

Em seguida, a contadora Annabell Tavares Vilela de Souza, da Secretaria Municipal de Controle Interno, fez a abordagem de questões estratégicas e operacionais na gestão dos projetos, com foco nos desafios cotidianos e nas responsabilidades inerentes ao empreendedor (prestação de contas).

Para quem não pôde participar, ambas as palestras estão disponíveis no site da Fundação Cultural em www.fundacaoculturaldevarginha.com.br.

As inscrições dos projetos culturais podem ser feitas até 04 de outubro. Os grupos ou artistas de Varginha poderão apresentar iniciativas que abrangem 12 áreas, como literatura, música, fotografia, artesanato, teatro, cinema e gastronomia. A novidade deste edital foi a inserção das áreas de gastronomia, cultura étnica e design de moda.

Todas as informações podem ser obtidas por meio do site www.fundacaoculturaldevarginha.com.br na aba destinada à Lei Municipal de Incentivo à Cultura. No edital do ano passado, foram disponibilizados R$ 354 mil distribuídos em 19 projetos.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (35) 3690-2705 ou 3690-2713 e ainda pelo e-mail comic@fundacaoculturaldevarginha.com.br.