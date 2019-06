Menor de 14 anos é apreendido pela PM por tentativa de homicídio

O caso aconteceu na madrugada de sábado (22), quando a Polícia Militar foi acionada no Hospital Bom Pastor, onde um homem havia dado entrada com disparo de arma de fogo.

No local os policiais encontraram com o amigo da vítima, de 24 anos, que disse que estavam em um loteamento próximo ao bairro Parque São José, com a vítima e mais um amigo fazendo o uso de bebida alcoólica e drogas, quando o autor chegou e passou a discutir com ele.

O autor sacou uma arma de fogo, apontou em sua direção quando ele deu um tapa no braço, ocorreu o primeiro disparo e correu mas ouviu mais dois disparos em direção a vítima Thalison Cocato Lino, de 23 anos, conhecido como “Talito”, que foi socorrido pelo amigo e mais um rapaz até o hospital Bom Pastor.

A PM fez intenso rastreamento e localizou o menor I.D.S, de 14 anos, na Avenida Rio Branco. Durante conversa com os policiais ele confessou que havia atirado e que tinha enterrado a arma, uma garrucha, calibre 32, em um terreno baldio no bairro Bom Pastor, onde foi encontrada.

O menor é bastante conhecido no meio policial e possui várias passagens por ameaça, roubo e tráfico de drogas. A vítima também tem passagens, por furto e tráfico de drogas.

A vítima permanece internada no hospital Bom Pastor e uma das balas está alojada no tórax.

Fonte: Minas Acontece / Foto: Reprodução – Minas Acontece.