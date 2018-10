Marquinho da Cooperativa pede informações sobre lixo descartado no Aterro Sanitário

O vereador Marquinho da Cooperativa apresentou um requerimento na Câmara de Varginha solicitando informações referentes ao lixo descartado no aterro sanitário.

No documento enviado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, o vereador solicitou informações sobre o volume de lixo descartado no mês junho de 2018. Ele também questionou a quantidade descartada em julho e agosto, quando a coleta seletiva foi iniciada, além dos valores pagos pelos serviços. “Essas informações são muito importantes para acompanharmos os gastos do município com a mudança ocorrida na coleta de lixo, e dessa forma prestar contas a toda população varginhense”, disse o vereador.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha