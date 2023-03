Tenentes vieram conversar sobre projetos desenvolvidos pela corporação em favor de Varginha e região.

Foto: Prefeitura de Varginha

O vice-prefeito Leonardo Ciacci recebeu em seu gabinete os Tenentes Oliveira e Rotondo, do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com sede em Varginha, que vieram conversar sobre projetos desenvolvidos pela corporação em favor de Varginha e região.

“Temos uma parceria muito boa com o Corpo de Bombeiros a quem respeitamos pelo excelente trabalho que realizam, especialmente no salvamento de vidas”, disse o vice-prefeito.

Fonte: Prefeitura de Varginha