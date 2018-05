Leonardo Ciacci pede melhorias e policiamento na pista de caminhada no alto da Vila Paiva

O presidente da Câmara de Varginha, vereador Leonardo Ciacci, apresentou uma indicação solicitando que a Prefeitura realize capina, limpeza, melhorias na iluminação e também a interceda com a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar para realização de policiamento ostensivo ao longo de toda a extensão da pista de caminhada no Alto da Vila Paiva.

O vereador foi procurado por diversos usuários da pista, que reclamaram das condições de limpeza do local e após vários registros de assaltos, também reforçaram a preocupação com a segurança de quem transita por ali.

Leonardo Ciacci pediu apoio do Executivo para atender aos pedidos da população e sanar os problemas do local. “A pista de caminhada no Alto da Vila Paiva recebe diariamente pessoas de todas as idades, que frequentam o local para caminhadas, práticas esportivas e também para recreação, buscando uma melhor qualidade de vida. Com a realização de manutenções periódicas e o policiamento, será possível garantir a utilização desse espaço com a segurança que a população merece”, disse o vereador.