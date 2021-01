Jovem fica ferida em acidente envolvendo carro e bicicleta na Plínio Salgado

Vítima foi atingida por um veículo que convergia da Rua Venezuela para a avenida.

Redação CSul/Foto: Divulgação GCM

Uma jovem de 19 anos ficou bastante ferida após um acidente na tarde desta quinta-feira (21), na Avenida Plínio Salgado, em Varginha. Equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local.

De acordo com populares, a vítima foi atingida por um carro que convergia da Rua Venezuela para a avenida. Ainda conforme testemunhas, a condutora do veículo alegou não ter visto a jovem. Bastante nervosa, a motorista do carro não soube explicar ao certo o que havia acontecido.

A vítima foi levada para o Hospital Bom Pastor com sinais de fraturas pelo corpo.

*Com informações: Varginha 24h