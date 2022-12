Vérdi Melo antecipa pagamento do ticket alimentação para amanhã (22)

Pagamento representa em torno de R$3 milhões.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

O prefeito Vérdi Melo anunciou a antecipação do pagamento do tíquete-alimentação para esta quinta-feira, 22.

O pagamento estava previsto para o próximo dia 30 de dezembro, conforme calendário, porém, o prefeito optou mais uma vez pela antecipação, como forma de possibilitar aos servidores realizarem seus compromisso. Lembrando que a prefeitura é a maior geradora de emprego do município, com cerca de 4 mil servidores.

Somando os valores da administração direta e Indireta ao INPREV (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais), o pagamento do tíquete representa em torno de R$3 milhões.

“Estamos antecipando o pagamento para 22 de dezembro devido à importância dos nossos servidores para o funcionamento da prefeitura. Mas isso está sendo possível graças à organização financeira da administração. Fechamos o ano com os salários dos nossos servidores em dia, não devemos fornecedores e realizamos grandes obras a favor do desenvolvimento de Varginha. Isso sem contar a expectativa de um ano extremamente positivo com a vinda de novos empreendimentos para a cidade”, explicou o prefeito Vérdi Melo.

Vérdi reforça que com a antecipação do tíquete, a Prefeitura contribui com o fim de ano do funcionalismo público e também com o comércio.

O prefeito já havia antecipado o pagamento da segunda parcela do 13º salário para o dia 9 de dezembro.