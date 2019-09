Jovem é preso e menor apreendido, com faca, pela Guarda Civil Municipal no Centro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na noite deste domingo (8), um jovem foi preso e um menos apreendido, com uma faca, pela Guarda Civil Municipal, em Varginha.

As equipes do grupamento ROMU – Ronda Ostensiva Municipal, e do Patrulhamento Preventivo, realizaram mais uma fase das várias operações que vêm sendo desencadeadas pela GCM, para inibir tráfico de drogas, depredação e vandalismo ao patrimônio público na cidade. Ao passar pela Avenida Rio Branco, no Centro, foram acionados pelo segurança de uma igreja, que disse que dois indivíduos tentaram entrar no local e um deles estaria com uma faca.

Após colher as características, as equipes comandadas pelo Subinspetor Carvalho, se dividiram e começaram intenso rastreamento e na Praça do Mártir, os indivíduos foram abordados, mas antes o maior passou faca para o menor, que saiu correndo, mas ambos foram abordados.

Hugo Richard de Souza, de 21 anos, disse que estava com a faca, para matar um indivíduo, que no dia anterior havia lhe agredido com uma faca e machucado seu braço. O menor, de 17, disse que ambos iriam cometer assaltos com a faca e estavam vestidos com outras roupas por baixo, que segundo o menor, após cometerem assaltos era para tentar despistar a polícia.

O jovem que tem passagens por assassinato, receptação, tráfico, roubo e furto, foi preso e o menor que tem passagens por tráfico e roubo foi apreendido. Ambos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil.

Fonte e fotos: Minas Acontece