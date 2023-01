Câmara deverá ter sistema de dados integrado com a Prefeitura

Participam das discussões pelo Legislativo o presidente da Casa, vereador Apoliano do Projeto Dom e os setores de tecnologia da informação, controle interno e contabilidade.

Foto: Câmara Municipal de Varginha

A Câmara de Varginha se reuniu na última quarta-feira (11) com o Diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Luciano Ferroni, para discutir a integração dos sistemas do Legislativo com o Executivo.

A integração é uma exigência do Decreto Federal nº 10.540/2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC. Pelo decreto, os Legislativos e Executivos Municipais, assim como suas fundações e autarquias, deverão disponibilizar seus dados referentes a compras, contratos e licitações, entre outros, nesse único sistema até janeiro de 2023.

“Estamos trabalhando para modernizar nosso legislativo, otimizar e organizar a administração pública, melhorando e facilitando o atendimento ao cidadão. E tudo isso só é possível com o trabalho conjunto de todos os nossos setores, enfatizou o presidente Apoliano. Fonte: Câmara Municipal

Fonte: Câmara Municipal de Varginha