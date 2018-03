Índice de Confiança do Comércio de Varginha atinge patamar 92,92

Foi divulgado na última quarta-feira (28), o resultado do Índice de Confiança do Comércio de Varginha- ICCOM-Vga. Objetivo da pesquisa é mostrar o nível de confiança do empresariado da cidade no cenário atual e futuro.

O índice será realizado trimestralmente, criando assim um histórico sobre o humor e as expectativas do empresariado local. É importante ter o índice econômico municipal para os empresários compará-los com os indicadores nacionais e estaduais, além de planejarem melhor seus negócios.

A metodologia inspirada na Fundação Getúlio Vargas, apresenta três situações: confiança em baixa (abaixo de 100), estável (igual a 100) e confiança em alta (acima de 100).

O ICCOM-Vga foi realizado no mês de fevereiro em mais de 20 segmentos, atingiu o patamar de 92,92 e apurou que o empresariado está com baixa confiança. O relatório diz ainda que a influência para tanta desconfiança se deve a percepção sobre a economia nacional, quando 80% dos entrevistados acreditam estar ruim neste momento, mas a perspectiva é que a confiança aumente nos próximos três meses.

O otimismo está refletido na expectativa de melhoras nas vendas, contratações e principalmente na expectativa sobre o segmento empresarial. Este resultado vai de encontro com indicadores nacionais, que apontam uma recuperação econômica nos próximos meses.

O índice abordou 6 aspectos das empresas como: vendas, inadimplência, expectativa sobre o segmento empresarial, investimentos, contratações e economia nacional. A pesquisa apresenta também informações especificas em todos os aspectos apurados para auxiliar os associados na tomada de decisões nos negócios.

Queda de empregos

Segundo dados divulgados na última semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, Varginha teve saldo negativo na geração de postos de trabalho em janeiro.

O município foi a primeira cidade da região e a segunda do estado que mais demitiu no primeiro mês deste ano. Foram fechados 396 postos de trabalho, sendo 197 vagas somente do setor de serviços.