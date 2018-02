Idoso morre em fila de UBS do bairro Vila Barcelona

Prefeitura esclarece e lamenta ocorrido

Na manhã desta terça-feira (27), um idoso de 73 anos morreu enquanto aguardava para ser atendido na Unidade Básica de Saúde – UBS do bairro Vila Barcelona, em Varginha.

Segundo informaçõesda Secretaria de Saúde, o fato ocorreu antes do horário de abertura da unidade.

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que na manhã desta terça-feira, 27, um senhor de 73 anos de idade faleceu na fila de espera na Unidade Básica do Barcelona, onde aguardava por um encaixe de consulta. O falecimento se deu antes da abertura da Unidade, que ocorre às 7h.

A enfermeira responsável pela unidade conta que chegou no local às 6h45, e já deparou com o senhor sem vida. Ele recebeu os socorros do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações da Coordenadora da Atenção Básica, Andrea Maróstica, o senhor havia se mudado recentemente do bairro Pinheiros para o Barcelona, onde tinha passado por consulta naquela unidade no dia 28 de dezembro. Seu prontuário não indicava nenhuma comorbidade mais grave.

Tratava-se de um senhor de idade, que morava sozinho. Um familiar já foi localizado na zona rural para tomar as providencias.

A Prefeitura de Varginha lamenta o fato ocorrido.