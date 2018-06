FUVAE recebe Fórum Regional de Autogestão, Autodefesa e Família

Nesta sexta-feira (8), a Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – FUVAE recebeu o III Fórum Regional de Autogestão, Autodefesa e Família.

Tema deste ano foi “A Cidadania da Pessoa com Deficiência Intelectual” e cerca de 180 pessoas participaram da ação que reuniu os Conselhos Regionais Sul I, Sul II e Sudoeste 1.

Além disso, participaram do Fórum Regional o presidente da Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci; o presidente do Conselho dos Deficientes de Varginha – CODEVA, Luís Carlos BruziGessi; os secretários municipais de Saúde, Mário Terra e de Educação, Fátima Elói (representando Rosana Aparecida Carvalho); a coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Viviane Capitanni; o diretor educacional da Superintendência Regional de Ensino – SRE, Erivelton Giovani Ramos e as inspetoras escolares Tania Megda, Juliana Aguilar e Eugênia Frota.

Participaram também Daniela Vilela Campos Reis, articulada de Artes Sul II, representando Maria Rozilda Gama Reis – primeira diretora secretária da Federação das APAEs do Estado de Minas Gerais; o presidente da Federação das APAEs, Jarbas Feldner; o superintendente da Federação das APAEs e deputado federal, Eduardo Barbosa; além dos auto defensores do Conselho Regional Sul II, Carlos Leandro da Silva e Gabriela Cristina da Silva; a conselheira da Regional Sul I, Regina Maris Muniz Zanetti; a consultora técnica Sul II, Francini Gonçalves, representando Nuno Augusto Alves (conselheiro Regional Sul II) e a conselheira da Regional Sudoeste I, Terezinha de Lourdes Pereira.

Cidades participantes

Varginha/FUVAE, Alfenas, Alterosa, Alpinópolis, Areado, Andressa, Botelhos, Boa Esperança, Campestre, Capitólio, Cabo Verde, Carmo do Rio Claro, Coqueiral, Campos Gerais, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Elói Mendes, Guaxupé, Guaranésia, Ilicínea, Ipuiuna, Itaú de Minas, Monte Belo, Paraguaçu, Passos, Piumhi, Poços de Caldas, Santana da Vargem, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso e Três Pontas.