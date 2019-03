Fundação Cultural promove projeto de Educação Patrimonial na Praça Dom Pedro II

Cerca de 100 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º Ano do Ensino Médio da E. E. Brasil visitaram na manhã desta terça-feira (12) a obra de revitalização da Praça Dom Pedro II. A visita fez parte do projeto de Educação Patrimonial que está sendo desenvolvido pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

De acordo com Danielle Guimarães, arquiteta da Fundação Cultural e responsável pela iniciativa, o objetivo é fazer que estes jovens conheçam a história de uma das praças mais antigas da cidade e mostrar a eles como é o processo de preservação e restauração do patrimônio. De acordo com a arquiteta, “como este é um bem de todos, isso também faz parte da história deles. A gente tentou levar isso para que eles nos ajudem a preservar este patrimônio de todos nós”.

As estudantes Ana Paula Costa Barros e Laysa Castro Andrade, do 9º ano, percorram toda a praça e fizeram várias perguntas durante o trajeto. Como o local é bem próximo à escola, elas disseram que agora vai ser mais gostoso visitar. “É um lugar que todo mundo conhece. Agora a praça está mais viva, mais clara. Mudou muito e ficou muito mais bonita!”, relata Ana Paula.

Segundo Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural, “muito em breve o ‘Jardim do Sapo’ vai voltar a ser um dos cartões-postais de Varginha e um ponto de encontro das famílias”. O mestre de obras, Edílson Leal de Souza, também compartilhou um pouco sobre a experiência dele e da importância de participar de uma obra tão relevante para o município.