Fundação Cultural e Polícia Militar de Varginha mantém parceria em 2020

A Polícia Militar continuará sendo parceira da Fundação Cultural de Varginha para garantir a segurança durante os eventos artísticos e culturais promovidos pela instituição em 2020. Nesta sexta-feira (10), em visita ao comandante do 24º Batalhão da PM, Ten. Cel. Marcos Serpa de Oliveira, e ao comandante da 55ª Cia da PM, Maj. Alexandre Milhomem Silva, o diretor-superintendente da Fundação Cultural, Lindon Lopes, agradeceu a parceria durante todo o ano de 2019 e solicitou mais uma vez o apoio dos policiais militares.

“Sempre fomos muito bem recebidos e tivemos nossos pedidos prontamente atendidos pela equipe da Polícia Militar em Varginha. São profissionais altamente treinados, capacitados e comprometidos com a segurança pública. Viemos agradecer e reafirmar esta parceria tão importante para garantir a tranquilidade dos frequentadores dos nossos eventos”, disse Lindon Lopes.

Dentre as iniciativas que receberão o apoio estão o 5ª da Boa Música, o Encontro Anual de Folia de Reis, a Feira Literária de Varginha e as Feiras de Artesanato. A visita contou ainda com a presença do diretor do Museu Municipal, Apoliano Rios, e dos servidores da Fundação Cultural, Agnaldo Montesso e Carlos Cunha. Na oportunidade, o comandante foi presentado com algumas publicações editadas pela Fundação, como o livro “Patrimônio Histórico – Varginha: nossa história, nosso presente”, duas edições da antologia “Estação dos Versos” e ainda os cartões-postais com fotos antigas da cidade.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha