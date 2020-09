Fundação Cultural cria acervo documental sobre as Folias de Reis de Varginha

A Fundação Cultural de Varginha está criando um acervo com documentos, vídeos, fotografias e parte das indumentárias para preservar a história das Folias de Reis da cidade.

Por isso, a entidade pede para que todas as pessoas que participam ou já participaram das companhias de Varginha que façam doações ou empréstimos para estruturar a seção dedicada a esta manifestação cultural no Centro de Documentação Histórica, instalado na Estação Ferroviária.

Para fazer a doação, o cidadão deverá ligar no telefone (35) 3690-2718 e explicar quais os itens estão disponíveis. Os servidores do Setor do Patrimônio Cultural marcarão um horário para a entrega.

A Folia de Reis são registradas como bem cultural imaterial de Varginha desde junho de 2015.

Fonte e foto: Ascom Fundação Cultural