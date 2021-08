Novo fórum de Varginha é inaugurado

Cerimônia foi realizada nesta sexta-feira (20) e contou com a presença de representantes municipais, estaduais e autoridades. Apesar da inauguração do novo espaço, a transferência para o local deve ser realizada apenas em setembro.

Redação CSul/Foto destaque: Guilherme Campos/CSul

Nesta sexta-feira (20), foi realizada a cerimônia de entrega das novas instalações do Fórum da comarca de Varginha. No evento, estiveram presentes representantes municipais, estaduais e autoridades.

A nova sede, localizada na Avenida Isaltina Moraes Braga, 125, Residencial Vale dos Palmeiras, tem seis pavimentos e espaço suficiente para a instalação de 13 varas, centralizando todo atendimento jurisdicional da comarca, segundo divulgado pelo TJMG.





Vale ressaltar que, atualmente, a comarca atende – além de Varginha – os municípios de Carmo da Cachoeira, Monsenhor Paulo e o distrito de Palmital do Cervo.

Apesar da inauguração do novo espaço, a transferência para o local deve ser realizada apenas em setembro.

Em entrevista ao Blog do Madeira, o Doutor Antônio Carlos Parreira, diretor do Foro da Comarca de Varginha, disse que todo processo se iniciou entre 2014/2015, quando conseguiram a doação do terreno pela Prefeitura de Varginha, alguns anos mais tarde, em 2017, foi conseguida a liberação da doação para começar a construir.

A obra

A obra durou 29 meses e custou para o TJMG R$23.754.826,66 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) e gerou empregos diretos para mais de 300 pessoas. Quanto a estrutura, tanto as salas como as secretarias serão mais espaçosas, uma das principais reclamações dos usuários do fórum do Bairro Vila Pinto.

O terreno ocupado é de 12.960m²;

Área construída de 7.429m²;

Áreas de jardinagem de 7.952m²;

Áreas externas pavimentadas como estacionamento de 2587m²

Ainda não se sabe a destinação dos prédios do fórum na Vila Pinto e no Centro da cidade, mas assim que forem desocupados, serão devolvidos ao poder executivo.

*Com informações: Blog do Madeira