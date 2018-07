Frente fria traz baixas temperaturas à Varginha

Esta segunda-feira (9) começou com previsão de chuvas em áreas do Sul e Sudeste do Brasil, com uma frente fria que avança pelo mar no litoral do Sudeste acompanhada de uma forte massa polar.

As condições do tempo estão favoráveis para a formação de áreas de instabilidade.

Segundo informações do ClimaTempo, em Varginha, os termômetros marcaram 10ºC nesta terça-feira (10). A máxima foi de 20ºC e os ventos chegaram a 11km/h.

Previsão para os próximos dias

Ainda de acordo com o ClimaTempo, a previsão para esta semana é que os termômetros marquem entre 7ºC e 23ºC.

Nesta quarta-feira (11), a mínima será de 8ºC e máxima de 18ºC, com ventos de 8km/h. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Já para esta quinta-feira (12), dia mais frio da semana, a mínima será de 7ºC e máxima de 19ºC, com ventos de 9km/h. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

A sexta-feira tem previsão de mínima para 11ºC e máxima de 20ºC, com ventos de 9hm/h. Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Sábado as temperaturas voltam a subir. A mínima prevista é de 12ºC, máxima de 23ºC e ventos de 9km/h. Sol com algumas nuvens. Não chove.

Redação CSul – Ana Luísa Alves / Foto: Antonio Carlos Parreira