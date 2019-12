Foyer do Teatro Capitólio recebe Feira de Artesanato do Vida Viva

Pin Compartilhar 0 Compart.

Começou nesta segunda-feira (16), a tradicional Feira de Artesanato de Natal da Associação Vida Viva, que conta com diversos produtos confeccionados pelos voluntários da entidade. Todos os itens estarão à venda até o próximo sábado (21). Durante a semana, o funcionamento é das 9h às 18h e no sábado, das 9h às 13h.

A Associação Vida Viva foi fundada em 1996 e oferece auxílio a milhares de pacientes em tratamento contra o câncer de Varginha e região. Todo o valor arrecadado na feira será revertido para os serviços oferecidos pela entidade.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, que cedeu o espaço gratuitamente para a associação.

Esta é a última exposição do ano no foyer do Teatro Capitólio. O local entrará em manutenção a partir de janeiro de 2020 e, após receber as melhorias, reabrirá ainda no 1º semestre do ano que vem.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha