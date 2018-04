Festim Festival Gourmet 2018 da Água Doce na próxima terça

Na próxima terça-feira (17) a Água Doce de Varginha realiza o Festim Festival Gourmet 2018. O evento marca a abertura da 4ª edição do Festival Gourmet e Cultural, que será realizado no fim de semana do feriado de Tiradentes.

Nesta noite especial, servirá um menu completo, fruto do talento de três chefs: o chef da casa, André Yuki, , Ricardo Martin (Sericicola Bistrô) e Fábio Lima (Restaurante Symphatia), para promover um show de sabor. O festival será no dia 17 de abril, a partir das 19h.

“Vamos oferecer um menu completo e bastante especial que, certamente, encantará nossos clientes”, diz Yuki. “O evento marcará o início do Festival Gourmet e Cultura, que agitará Varginha e região de 21 de abril a 14 de maio”. O cardápio já foi divulgado pelo trio de chefs: Cheese Table (mesa de queijos) Prato de abertura Salada Trotar dos Inconfidentes: casca de queijo, frango defumado, mix de folhas ao molho de limão rosa. Prato Principal Mignon à moda do Chef: Filé Mignon suíno em tiras, espaguete com shitake e legumes, com molho de goiabada picante e queijo Minas Sobremesa Paris Breste com calda de doce de leite e cachaça envelhecida.: uma clássica sobremesa francesa com lâminas de amêndoas, creme de baunilha, praline de castanhas e uma calda com gosto de Minas Gerais

A venda dos ingressos antecipados podem ser adquiridos na WEspanha Comunicação Inteligente – (35) 3222-3059, horário comercial ou Água Doce de Varginha que fica na Avenida Salum Assad David, 6 – Santa Luiza.– (35) 3214 -7549 – após às 17h. Os ingressos são limitados e vendidos a R$ 45. Bebidas serão cobradas à parte.

Abaixo os Currículos dos três chefes:

Chef ANDRÉ YUKI

André Yuki está no setor da alimentação há 23 anos, já trabalhou em São

Paulo, São José dos Campos e Fortaleza. Em Varginha está há 15 anos no

comando do restaurante Água Doce, Yuki é conhecido em promover eventos

beneficentes constantes, todos eles em prol de entidades da cidade. Foi

homenageado com a “Moção de Aplausos” em 2014 e com o “Título de

Cidadão Varginhense” em 2015 pela Câmara Municipal.

Empresário atuante no setor de alimentação, hospedagem e turismo,

representando o setor como presidente do SEHAV – Sindicato Empresarial de

Hospedagem e Alimentação de Varginha, desde 2013, como Vice-Presidente

do Comtur – Conselho Municipal de Turismo de Varginha e um dos

organizadores do Festival Gourmet e Cultural do Sul de Minas.

A gastronomia está no DNA deste empresário

Chef RICARDO MARITIN O Chefe Ricardo Lucio Martin é mineiro de Barbacena – MG, formado em Turismo pela UEMG e Pós-Graduado em Gastronomia e Hotelaria, é um dos idealizadores e empreendedores do Sericícola Bistrô, localizado em Varginha – MG, produzindo “Sabores Autênticos” à frente da cozinha do Sericícola. Atua desde 2017 é professor no Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS, ministrando aulas no Curso de Gastronomia. Chegou a Varginha em 1999 após ter trabalhado em São Paulo no Restaurante Café Gardênia, para fazer parte do quadro de funcionários do SENAC Minas, no setor da hotelaria, ficando por 18 anos como Instrutor desta instituição, participando por várias vezes do Festival de Gastronomia e Cultura de Tiradentes e demais eventos promovidos pela instituição

Chef FÁBIO LIMA Chef Fábio Lima é um Chef Pernambucano, com atuação por todo o país. Seu trabalho é reconhecido a nível nacional. Seus pratos inovadores combinam o melhor da cozinha internacional com ingredientes típicos brasileiros. Formado em Hotelaria com ênfase em Administração de Cozinha e Gerenciamento em Restaurante. Atua também como consultor na área de gastronomia de diversas empresas e já participou de diversos programas de TV, como o de Ronnie Von e da simpática Palmirinha, além de colaborar com receitas para websites e portais de internet.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução