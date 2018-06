Festa Junina reúne milhares de pessoas na Estação Ferroviária

Uma grande Festa Junina agitou a Estação Ferroviária de Varginha na última quinta e sexta-feira (21 e 22/06). Os projetos Quinta da Boa Música e Estação do Samba trouxeram os ritmos juninos com as bandas “Cabelinho e o Circo da Lua” e “Sambalanço”.

A estação foi toda decorada com bandeirinhas, balões de São João e um portal com cana da índia. Além das tradicionais barraquinhas, o espaço foi aberto para entidades como o Lions Clube e a Associação Refazer Santa Rita de Cássia que puderam vender comidas típicas como caldos, quentão e canjica.

Na quinta-feira (21), houve uma homenagem para o produtor Rosildo Beltrão, que está se aposentando após trabalhar cerca de 30 anos na Fundação Cultural. Neste dia, vários músicos subiram no palco da plataforma de embarque da Estação. O diretor superintendente da Fundação Cultural, Leandro Acayaba, entregou um Certificado de Reconhecimento por este tempo de trabalho assinado por ele, pelo prefeito Antônio Silva, pelo vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo e pelo presidente da Câmara Municipal, Leonardo Ciacci.

De acordo com o diretor superintendente foi bonito ver tanta gente animada com a festa. “Ficamos surpreendidos com a aceitação do público nos dois dias. Nossa equipe da Fundação se engajou para deixar todo mundo no clima de festa junina e abrimos espaço para que as entidades pudessem arrecadar fundos para a manutenção dos projetos sociais com o dinheiro das barraquinhas”, destaca Leandro.

“Sensacional! Há tempos Varginha merecia uma festa junina digna assim. Foi incrível e impecável. Parabéns!”, elogiou o advogado Janssen David de O. Brogio. A aposentada Ana Maria Tavares Grandsire também gostou da festa. “Ontem foi maravilhoso! Ninguém queria ir embora!”, disse.

As fotos da Festa Junina na Estação podem ser acessadas no Facebook da Fundação Cultural em fb.com/fundacaoculturaldevarginha.

Fonte: Varginha Online / Foto: Cláudio Martins