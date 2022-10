Pós-Graduação do Unis lança curso de atualização de atendimento pré-hospitalar

Curso tem uma duração total de 16 horas.

No dia 29 de outubro, a Pós-Graduação do Unis dá início ao curso de atualização de Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

O atendimento pré-hospitalar ou APH consiste no atendimento fora do ambiente hospitalar, em geral em regime de urgência. Em casos de ocorrências graves, este serviço pode ser o diferencial entre a vida e a morte.

Voltado para profissionais da saúde e realizado presencialmente na Unidade Avançada da Pós no Via Café Garden Shopping, em Varginha, o curso tem uma duração total de 16 horas e vai explorar temas como a história do APH; aspectos legais sobre primeiros socorros em emergências; biossegurança no atendimento e muito mais.

Sobre os cursos de atualização

Em setembro a Pós-Graduação do Unis lançou os cursos de atualização, que junto à Educação Corporativa do Unis, estão oferecendo capacitações de áreas diversas para toda a comunidade interessada, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

A Pós-Graduação do Unis tem um compromisso com a comunidade que vai além da especialização profissional. A Pós tem o objetivo de capacitar e empoderar toda a nossa gente através do acesso a todo o tipo de conhecimento!

Através dos cursos de atualização, a Pós abre as portas da Unidade Avançada no Via Café Garden Shopping para a comunidade de toda a região ampliar seus conhecimentos e habilidades, e se atualizar para as evoluções do mercado de trabalho.

Saiba mais sobre os cursos de atualização da Pós no site: portal.unis.edu.br/cursos-de-atualizacao-pos.

