Estudantes varginhenses vivenciam rotina parlamentar na Câmara dos Deputados

Entre os dias 23 e 27 de setembro, os alunos da Escola do Legislativo de Varginha, Luiz Otávio Oliveira Domingos e Paulo Vinícius Cardoso Rosa, estiveram em Brasília representando o Estado de Minas Gerais na 16ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro 2019. Durante uma semana, eles vivenciaram uma verdadeira experiência legislativa como deputados, onde puderam colocar em prática todos os seus conhecimentos e defender suas ideias.

O evento promovido pela Câmara dos Deputados recebeu 78 estudantes de escolas públicas e particulares de todo o país, com idades entre 16 e 22 anos, para debaterem e aprovarem projetos desenvolvidos ao longo do ano. Os jovens tiveram a oportunidade de participar de workshops e palestras, além de simular a rotina cotidiana dos parlamentares, formando chapas, elegendo a mesa diretora, elaborando pautas e participando de sessões deliberativas em comissões.

O Parlamento Jovem Brasileiro 2019 marca um importante passo na trajetória da Escola do Legislativo e da cidade de Varginha, que mais uma vez consegue destaque por projetos de lei elaborados por seus estudantes. O projeto de lei de Luiz Otávio, aluno do Cefet-MG, propôs que sejam estabelecidas diretrizes nacionais, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, para a preservação da vida e a valorização do profissional da segurança pública enquanto trabalhador. Já a proposta de Paulo Vinícius, aluno da Escola Estadual Pedro de Alcântara, prevê a proibição da utilização de contêineres como salas de aula, bibliotecas ou quaisquer outros ambientes escolares e assim garantir a segurança de estudantes e profissionais da educação.

O diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida, destacou o empenho dos estudantes, que desde o início, foram motivados a desenvolver projetos importantes para a comunidade. “O Parlamento Jovem Brasileiro é o maior projeto desenvolvido para a comunidade realizado pela Câmara dos Deputados durante o ano e ver jovens de nossa cidade discutindo, atuando como parlamentares e debatendo de igual para igual com jovens de todos os estados brasileiros é motivo de orgulho para nossa Escola do Legislativo e cidade”, destacou.

Além dos alunos da Escola do Legislativo, Varginha também foi representada pelo aluno do Cefet-MG, Daniel Melo Nogueira Oliveira, com o projeto que determina normas gerais e critérios básicos para incentivo a utilização de irrigação por gotejamento na agricultura. A partir de agora, as propostas ficarão a disposição dos deputados federais para, caso tenham interesse em apadrinhar algum dos projetos, estes poderão ser colocados em discussão no Congresso Nacional e se tornar uma Lei Federal.

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Dudu Ottoni, destacou que é gratificante ver o trabalho desenvolvido pela Escola do Legislativo sendo reconhecido e, principalmente, por despertar nos jovens a cidadania. “Quero parabenizar a todos pela dedicação e pelo empenho neste importante projeto, que com certeza, não termina por aqui. Esperamos que nossos alunos continuem inspirando outros jovens a participarem destas discussões tão importantes para a nossa comunidade”, finalizou.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha