Emoção marca lançamento da antologia Estação dos Versos no Museu Municipal

Na noite desta quarta-feira (27), o Museu Municipal recebeu o lançamento da edição especial da antologia Estação dos Versos, iniciativa da Prefeitura de Varginha, que é organizada pela Fundação Cultural. Os poetas participantes, seus familiares e amigos, além de autoridades lotaram o Museu em um evento marcado pela emoção.

“Foi uma noite linda! Nosso intuito é valorizar a literatura que é muito rica em nossa cidade. Nesta edição, tivemos poetas que estão publicando pela primeira vez e outros que tinham suas obras engavetadas por falta de incentivo. Ficamos muito felizes em ver que pessoas continuam expressando os sentimentos delas por meio das poesias”, relatou Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural.

Cada poeta recebeu 10 exemplares da antologia. Logo após a entrega, cada um deles foi convidado a declamar os versos para o público. Régis Thiago Diniz recitou o poema da mãe dele, Inês Mesquita Diniz, que leva o título de “O olhar pela janela”. “Não tem como explicar esta emoção em ver meu filho declamando e em participar desta edição que contemplou vários talentos da nossa cidade”, disse Inês, que é educadora infantil do município há 14 anos.

Rosana Carvalho, secretária municipal de Educação, participou do lançamento e destacou que Varginha sai na frente e incentiva à cultura e a literatura com esta oportunidade oferecida pela Fundação Cultural a todos os munícipes. “Vimos aqui jovens demonstrando desde cedo a sua sensibilidade através da poesia junto também com grandes historiadores e pessoas já conceituadas, todos juntos numa mesma publicação”, afirmou Rosana Carvalho.

Esta edição especial da antologia contemplou 20 poetas nascidos ou residentes em Varginha e já está disponível online no site www.varginhacultural.com.br. Uma nova publicação será lançada durante a Feira Literária de Varginha, que acontecerá na Praça do ET em outubro deste ano. Em breve, a Fundação Cultural abrirá as inscrições para o envio das poesias.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha