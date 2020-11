Eleições apresentam poucos problemas em Varginha

Urnas registraram problemas em algumas sessões eleitorais de Varginha

Cerca de 74.555 varginhenses votaram neste último domingo (15). A Policia Militar somente foi acionada em alguns colégios eleitorais, onde ocorreram aglomerações devido a problemas de urna ou falta de mesários que geravam muitas filas.

Algumas urnas apresentaram mal contato, ligavam e desligavam, enquanto outras, pararam de funcionar. Os presidentes de mesas imprimiram as fitas contendo os votos registrados até aquele momento, lacraram e levaram para o Cartório Eleitoral. Devido a isso, ocorreram filas nos colégios José Augusto de Paiva, Professor Antônio Domingues Chaves e Aracy Miranda.

Já no colégio Afonso Pena o problema foi falta de mesários, principalmente entre 11h e 13h. Os mesários trabalharam dobrado para atender todos os eleitores.

*Com informações Blog do Madeira / Foto destaque: Blog do Madeira