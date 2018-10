Dr. Alencar Faleiros sugere serviço de entrega domiciliar de medicamentos

O vereador Dr. Alencar Faleiros apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Varginha, solicitando ao prefeito e ao secretário municipal de saúde, que seja realizada a entrega domiciliar de medicamentos para os pacientes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e no Programa Saúde da Família. A solicitação do vereador tem o objeto de atender às reivindicações dos munícipes que necessitam de medicamentos e estão cadastrados nas UBS.

O vereador sugeriu que, quando esses medicamentos forem disponibilizados, sejam direcionados às residências dos pacientes que os aguardam, evitando que eles tenham que se deslocar até as unidades de saúde. “Essa indicação busca melhorar o acesso dos pacientes aos medicamentos fornecidos pelo município, pois é muito comum haver idosos, mães com crianças de colo e pessoas com dificuldade de locomoção indo buscar os medicamentos, muita vezes sem condições físicas ou financeiras para isso”, disse o vereador, reforçando a importância do pedido.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha