Dozenário e Festa de Nossa Senhora de Fátima será glorificado em Varginha

O Dia de Nossa Senhora de Fátima é comemorado em 13 de maio. Nessa data, os católicos recordam a primeira das aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos, Jacinta, Francisco e Lúcia, que ocorreu na cidade de Fátima, Portugal, no ano de 1917.

As aparições de Nossa Senhora de Fátima se repetiriam no dia 13 de cada mês até outubro e, durante esses encontros, as crianças rezavam o rosário e recebiam revelações de Nossa Senhora.

À medida que as crianças recebiam as visitas de Nossa Senhora, a notícia se espalhava e cada vez mais atraíam peregrinos ao lugar.

Em outubro, mais de 50.000 pessoas teriam presenciado o “milagre do sol”, onde o astro teria dado voltas em si mesmo.

Brasil

Trazida pelos imigrantes portugueses, a devoção a Virgem de Fátima rapidamente se tornou uma das devoções marianas mais populares no Brasil.

Os fiéis costumam organizar novenas ou trezenas em honra deste título de Nossa Senhora, e apesar de não ser dia santo de guarda, muitos fiéis vão à missa neste dia.

Há incontáveis paróquias e capelas que a tem como padroeira e é fácil encontrar imagens da Virgem de Fátima nas igrejas brasileiras, fazendo com que Nossa Senhora de Fátima seja tão popular como Nossa Senhora Aparecida.

Varginha

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Varginha celebrará o Dozenário e a Festa de Nossa Senhora de Fátima entre os dias 2 e 13 de maio.

O CSul trará em suas edições, a programação diária para o município.

Quarta-feira (2)

Tema: “Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade”

– 18h30: Reza do Terço, responsável: Terço dos Homens;

– 19h: Santa Missa;

– Pastorais Convidadas: Terço dos Homens / Pastoral das Exéquias e Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Barreiro;

– Presença dos Padres da Forania Nossa Senhora de Fátima;

– Celebrante: Padre Mário Quirino da Silva Rabelo (administrador paroquial da Paróquia Cristo Bom Pastor em Elói Mendes e Vigário Forâneo da Forania Nossa Senhora de Fátima);

– Pregação: Padre João Batista Máximo, Scj. (Vigário da Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Varginha);

– Gesto Concreto: arroz;

– Benção: água.