Ciretran está em novo endereço

São oferecidos 34 serviços do Detran prestados na Unidade de Atendimento Integrado (UAI).

Foto: Guarda Civil Municipal de Varginha

A Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) de Varginha, mais conhecida como Delegacia de Trânsito, está em novo endereço. O órgão estadual, que ficava na Rua Professor Antônio Domingos Chaves, 35 – Jardim Petropolis, agora atende na Avenida Alfredo Braga de Carvalho, 125, Bairro Industrial JK, no espaço do antigo DER.

Além disso, a Ciretran tem novo horário de funcionamento: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Atualmente a Delegacia de Trânsito é responsável principalmente pela vistoria de veículos. Já outros serviços, antes prestados pela Ciretran, como alteração de dados do condutor, renovação da CNH e adição de categorias à CNH, foram absorvidos pela Unidade de Atendimento Integrado (UAI), desde maio.

A UAI Varginha já realizava alguns serviços do Detran-MG, como prova eletrônica de legislação, reciclagem e cursos especializados, entrega da Carteira Nacional de Trânsito (CNH) e comunicação de venda de veículo. Com a incorporação, são 34 serviços do órgão prestados pela equipe da UAI.

Agendamento

Os atendimentos na UAI são realizados apenas com agendamento prévio, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local. O agendamento deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas – Portal MG (www.mg.gov.br), aplicativo MG App e site do Detran-MG (www.detran.mg.gov.br).

Outros serviços também são oferecidos em formato digital nesses canais, o que dispensa o comparecimento presencial à unidade.

A UAI de Varginha fica localizada no Via Café Garden Shopping – Rua Humberto Pizzo, 999, bairro Jardim Canaã.

Fonte: Guarda Civil Municipal de Varginha