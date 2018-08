Dono de bar é preso por tráfico de drogas no Parque Rinaldi

Na última sexta-feira (27), a PM, realizando operação batida policial no bairro Parque Rinaldi, em Varginha, recebeu uma denúncia de pessoas que pediram para não serem identificadas, relatando que em bar, localizado na Rua José Gonçalves de Alcântara, o proprietário de 29 anos, estaria realizando tráfico de drogas no referido bar, e ainda utilizava uma motocicleta Honda Titan, para fazer a entrega das drogas.

De posse das informações, a PM deslocou no citado endereço e realizou abordagens e busca pessoal nas pessoas que estavam no bar, sendo localizado no bolso da calça de um cliente de 38 anos, uma porção de cocaína, tendo confirmado ter comprado a droga do dono do estabelecimento pelo valor de 20,00.

Na bermuda do dono do bar foi localizada uma porção de cocaína. Em continuidade as buscas, a PM localizou no interior do bar, em um cômodo anexo, uma caixa de papelão, a qual era utilizada como lixeira, 06 pedaços maiores de cocaína envoltas em plásticos, e no bar foi apreendido o valor de 597,00.

A motocicleta utilizada para fazer a entrega das drogas foi apreendida e removida para o pátio credenciado. De imediato, a PM deslocou até a residência de do autor, localizada na Rua Genésio Pinto da Silva, no Bairro Jardim Estrela, e depois de franqueada a entrada da PM, foi realizada busca no quarto, sendo localizado dentro do guarda roupas, no bolso de uma blusa, 44 papelotes de cocaína, prontos para serem comercializados, em seguida foi localizado também no mesmo guarda roupa, dentro de uma gaveta, mais 03 pacotes de cocaína e a quantia de 857,00.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito aos envolvidos no tráfico, onde foram levados para a delegacia de plantão com todo material localizado, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte: Facebook PM de Varginha