Lombada Eletrônica na Av. Celina Ottoni entra em funcionamento

Inicialmente a lombada terá caráter educativo, alertando os motoristas da velocidade.

Foto: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), comunicou que a Lombada Eletrônica instalada na Avenida Celina Ottoni, entrará em funcionamento nessa sexta-feira (5), às 15h.

Instalada pela Empresa Contransin, através da prefeitura de Varginha, inicialmente a lombada terá caráter educativo, alertando os motoristas da velocidade, lembrando que a velocidade permitida na Avenida Celina Ottoni é de 40 km.

Para segurança de todos o Demutran instalou placas de Atenção, Fiscalização Eletrônica.

“O departamento municipal de transporte e trânsito coloca em funcionamento a lombada eletrônica instalada na avenida, Celina Ferreira Otoni, dando assim maior segurança aos usuários da via, seja ele como motorista ou pedestre. Colocando realmente a velocidade máxima permitida para o local em 40 km/h, acreditamos que essa medida vai contribuir muito com a segurança do local e a partir de agora vamos estar monitorando o sistema diariamente conferindo se está sendo respeitado ou não para que no futuro próximo se necessário podemos tomar as medidas necessárias para o cumprimento efetivamente das ações instaladas naquela localidade”, diz o diretor do Demutran, Eduardo Sepini.

O prefeito Vérdi Melo alerta que depois das melhorias realizadas no trânsito, incluindo o recapeamento asfáltico de ruas e avenidas, boa parte dos motoristas estão praticando uma velocidade incompatível, colocando em Risco suas vida e das outras pessoas.

Fonte: Prefeitura de Varginha