Dia do Consumidor é comemorado no Via café Garden Shopping

O Dia do Consumidor é comemorado na próxima sexta-feira (15), uma data que, a cada ano, tem ficado mais popular no Brasil e que já é considerada muito importante para o varejo no primeiro trimestre do ano. O Via Café Garden Shopping não vai deixar o dia passar em branco e, por isso, promoverá uma campanha especial em lojas de diversos segmentos: É a promoção Tudo em Dobro.

A mecânica é a seguinte: ao comprar um item da promoção nas lojas participantes, o convidado do shopping ganha, na hora, outro produto igual, pagando apenas um. Entre as lojas participantes estão Ariane Joias, Chocolates e Artes, Colombo, Espaço Alvarenga, Fast Fone, Máfia da Tribo, Unânime, Nutty Up, Think Kids, Beirute,Spoleto, Sempre Bela e Unistore.

“Nossa intenção é proporcionar aos convidados um dia de compras e lazer mais proveitoso, com descontos especiais em produtos e serviços. É uma forma de valorizar os responsáveis pelo grande sucesso do nosso empreendimento aqui no Sul de Minas”, avalia a coordenadora de marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira.

Além da promoção de varejo, o centro de convivências também promoverá uma apresentação com músicos do Conservatório Estadual de Música. A ação, que é gratuita, ocorrerá ao lado da Kapeh, às 19h30.

Acesse:

Facebook: Via Café Garden Shopping

Instagram: @viacafeagardenshopping

YouTube: TV Garden

Site: http://viacafegardenshopping.com.br/

Fonte: Assessoria de Comunicação Via Café / Foto: Reprodução/Divulgação