“Dia de Cooperar” será realizado no Via Café Garden Shopping

Será realizado neste sábado (6), no Via Café Garden Shopping, em parceria com a Unimed Varginha, o Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C, uma data voltada à comunidade, em que cooperativas e seus associados prestam diversos serviços à população.

Tudo isso com o intuito de promover mais igualdade e desenvolvimento social. Em 2019, ano em que a data comemorativa completa uma década, o centro de convivências também entrou nessa causa, já que é um empreendimento construído com base no conceito garden, de ser ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável.

Para contribuir com a causa, o shopping se tornou um ponto de coleta de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão doados para cinco instituições filantrópicas de Varginha.

Os alimentos podem ser depositados no espaço Garden Arrecada, que fica localizado em frente ao BH Supermercados. A meta do empreendimento é arrecadar 10 toneladas de donativos. Além disso, das 8h às 13h, ao lado do Detroit Steackhouse, haverá atendimento ao público com aferição de pressão arterial e de glicose. Já, das 13h às 15h, na Praça de Eventos, ocorrerão apresentações de dança e capoeira.

Segundo a coordenadora de Marketing do centro de convivências, Etienne Bandeira, cooperar é se comprometer, se envolver e ajudar de fato. “O grande desafio do Dia C é estimular o desenvolvimento de projetos contínuos que possam gerar benefícios constantes para as comunidades. Por isso, o Via Café Garden Shopping apoia essa iniciativa, que é nacional, e quebusca abraçar integralmente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU),em que o primeiro deles é exatamente erradicar a pobreza extrema até 2030″, afirma.