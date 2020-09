Deputado Professor Cleiton destina emenda para todas escolas estaduais de Varginha

Além das escolas, o Conservatório Estadual de Música também será contemplado com a emenda.

O mandato do deputado estadual Professor Cleiton (PSB) fez indicação de recursos para 107 escolas mineiras. O valor de R$3.622.000,00 será investido conforme necessidade de cada escola, como obras, equipamentos, mobiliários, rede wi-fi e refeitórios. No total, 67 municípios foram contemplados com essas emendas.

Varginha

Em Varginha, todas as escolas estaduais – inclusive o Conservatório de Música – foram indicadas e receberão recursos destinados pelo Professor Cleiton. O valor total é de R$818 mil. Até agora, já foi pago o valor de R$141.000,00.

Entre as escolas que já receberam recursos estão: Professor Fábio Salles, Pedro de Alcântra e Professora Selma Bastos, que receberam R$25 mil para a compra de equipamentos.

As Escolas Aracy Miranda, Brasil e São Sebastião já receberam R$22 mil cada, valor que está sendo utilizado pararevitalização do refeitório. O kit é composto por: um fogão industrial com forno, um refrigerador vertical, um freezer vertical, um liquidificador industrial, um espremedor de frutas, um processador de alimentos e um bebedouro.

Viviane Ferreira é diretora da Escola Estadual Brasil. Ela comentou que os equipamentos do atual refeitório não estão mais em boas condições e agora, será possível fazer a troca de todos eles. “Vai ser muito bom e vai melhorar muito para as cantineiras na execução dos alimentos para os nossos alunos. É uma ajuda muito bem-vinda”, afirmou.

Claudinei Sérgio Vicente, diretor da Escola Estadual Professora Aracy Miranda também fez questão de agradecer o apoio do Professor Cleiton pelo empenho e dedicação com a Educação. “A Emenda Parlamentar destinada à nossa escola contribuirá para a excelência do serviço prestado a todo comunidade”, frisou.

Educação é a principal bandeira de vida e de mandato do Professor Cleiton! “Ficamos muito felizes em contribuir para que nossas escolas tenham uma estrutura adequada para acolher aos professores, funcionários e alunos”, destacou o parlamentar.

Confira quais são as escolas contempladas em Varginha: