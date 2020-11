Definido os 15 candidatos eleitos à Câmara de Vereadores em Varginha

Pleito deste ano foi marcado pela concorrência e grande distribuição de votos entre candidatos.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto destaque: Agnaldo Montesso

A noite deste domingo (15), definiu, além da eleição de Vérdi Lúcio Melo (AVANTE) e Leonardo Ciacci (Progressistas) à Prefeitura de Varginha, também os 15 vereadores que irão compor a mesa na Câmara Municipal.

Prefeito eleito Vérdi Melo (AVANTE) ao lado de seu vice Leonardo Ciacci (Progressistas) em seu comitê após a vitória/Foto: Reprodução CSul

Alguns nomes já são bastante conhecidos da população varginhense, caso de Dudu Ottoni (PTB) vereador mais votado nessa eleição com 1.293 votos. Dudu, já fazia parte da Casa e continuará, sendo o presidente da Câmara.

Dudu Ottoni (PTB) foi o vereador mais votado em Varginha/Foto: Câmara Municipal

Há, também, vereadores que já foram eleitos em outros pleitos, tais como, Reginaldo Tristão (PSB); Joãozinho Enfermeiro (PSC); Marquinho da Cooperativa (Republicanos) e Zilda Silva (PP). Carlinho da Padaria (Podemos) que havia sido empossado depois de renúncia de Zué do Esporte por acusação de crimes sexuais, foi eleito e segue na Câmara.

Por outro lado, alguns nomes estarão no Poder Legislativo pela primeira vez, são os casos de; Dandan do Mercadinho (Podemos); Bebeto do Posto (PSL); Doutor Lucas (PSDB); Apoliano do Projeto Dom (PP); Cabo Valério da Aprosep (Cidadania); Thulyo Paiva (Avante); e Cristovão (Podemos).

Devido à coligações partidárias, alguns candidatos com maior número de votos que alguns dos eleitos não se elegeram. Destes, 13 tiveram maior número de votos que Thulyo Paiva (vereador eleito com menor número de votos). São eles: Zé Morais (PP); Afonso Monticeli (PSDB); Professor Flávio Pontes (PTB); Ronaldo Bueno (PSB); Cláudio Abreu (PSL); Marquinho Benfica (PP); Henrique Lemes (Podemos); Valdeci Albuquerque (Republicanos); Jaime Macedo Baiano (PSC); Tonhão da Ambulância (505); Roniere Ferreira (Podemos); Doutora Rejane Psiquiatra (PSDB) e Delegado Celso Ávila (PSDB). Todos estão como suplentes.

Candidatos eleitos à Câmara Municipal de Varginha: