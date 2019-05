De Varginha para o mundo – Em entrevista exclusiva ao CSul, sertanejo Danilo Bottrel fala sobre lançamento, carreira e parcerias

Cantor varginhense lançou álbum ao vivo em Escarpas do Lago e já é sucesso em todo país

Mineiro de Varginha, Danilo Bottrel, artista revelação da música sertaneja, vem mostrando que chegou para conquistar o seu espaço. O cantor esteve em Varginha para comemorar o lançamento do novo álbum juntamente com amigos e familiares e aproveitou para bater um papo com o redator do CSul, Iago Almeida. Confira abaixo.

Com mais de 18 anos de carreira, o cantor que já tem hits selados e conhecidos pelo público, acaba de gravar o seu primeiro CD e DVD ao vivo em grande estilo, registrado em Escarpas do Lago, na cidade de Capitólio, um dos locais mais paradisíacos de Minas Gerais. Se não bastasse o local escolhido para a gravação, o cantor ainda traz no novo trabalho a participação de grandes nomes da música sertaneja, como a dupla João Bosco e Vinicius, Fernando Zor (produtor musical e integrante da dupla Fernando e Sorocaba) e Roberta Miranda a rainha máxima do sertanejo, além de Gusttavo Lima, que entra especialmente em uma faixa do CD, que será lançado no próximo dia 29.

Entrevista exclusiva

Em conversa com o CSul, Danilo contou sobre a escolha do local da gravação do novo projeto, Escarpas do Lago, e os próximos passos que estão sendo projetados em sua carreira. O cantor comentou ainda como é seguir carreira solo após ter formado dupla com o irmão por algum tempo. De voz firme e marcante, o cantor chama atenção por onde passa pelo belo visual e suas músicas apaixonadas. Confira a entrevista:

Você cantava desde pequeno? Sempre foi apaixonado pela música?

“Eu iniciei desde novinho né. Comecei aos 6 anos de idade, então eu já comecei a fazer aulas de canto, aulas de dança, aprimorando cada vez mais o meu dom e hoje já são mais de 20 anos de carreira. Eu comecei como mirim. É um longa estrada que eu percorri, graças a Deus, pra chegar até aqui e pra ver esse resultado sendo alcançado da melhor forma possível, minhas expectativas também sendo alcançadas, isso pra mim é motivo de muito orgulho, muita gratidão”.

Seu DVD possui participações especiais de grandes artistas. Como foi essa parceria com nomes já renomados na música sertaneja?

“Foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Eu tive a felicidade de ter a participação e parceria de grandes artistas né. Isso pra mim é motivo de muita felicidade. Tivemos a Roberta Miranda, na canção Mito, que é de composição dela, tivemos João Bosco e Vinícios, que são grandes amigos, na canção Por Amar Demais, e também tive a felicidade de ter o Fernando Zor, que foi o produtor do DVD, meu amigo, que gravamos a canção Jornal da Cidade. E sem contar também com a participação de Gusttavo Lima, na canção Só Ela, que faz parte também do CD”.

Quais os próximos passos e projetos em sua carreira?

“A carreira sempre é recheada de projetos né, nunca pode parar. Então agora a gente está fazendo os lançamentos das canções, uma por uma, e graças a Deus está sendo um sucesso, cada lançamento, cada música. O sucesso nunca para. Lançamos um DVD e estou pensando no próximo pro ano que vem”.

Por que da escolha de Escarpas do Lago para a gravação do seu álbum?

“Escarpas do Lago é um lugar que eu sempre fui apaixonado, desde novinho, um lugar que eu sempre frequentei. Eu gosto muito de lá particularmente, tem uma energia muito grande, muito boa. Sempre tive o sonho de realizar alguma coisa lá e aí foi que me veio em mente esse projeto em Escarpas e graças a Deus foi minha melhor escolha, porque ficou uma energia incrível, surreal e não teria como ser melhor e nem diferente. Teria que ser lá”.

Você se envolve em outros estilos ou tem o sertanejo como única paixão?

“O sertanejo sempre foi a minha essência desde novinho, desde pequeno. É o meu estilo musical mesmo, porque está na minha essência. Então, às vezes eu brinco, canto alguma outra música, canto um pop rock, mas o meu estilo mesmo é o sertanejo. A mensagem que eu tenho pra passar pra toda galera é essa minha raiz que é o sertanejo”.

Você já fez dupla com seu irmão né? Qual a diferença em dividir os palcos com alguém e caminhar na carreira solo?

“Quando eu tinha dupla, a gente, graças a Deus, também efetuamos vários projetos, era sempre muito bom. Mas quando você tem uma carreira solo acaba que fica um pouco mais prático, acaba sendo você mesmo, as decisões, os lugares, você tem que estar presente né, pra cumprir agenda, compromissos. Então muda mais na questão de logística, mas foram duas experiências incríveis que eu tive na minha vida”.

Playlist

Faixas do CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago:

1 – Foi Né

2 – Só Ela (Part. Gusttavo Lima)

3 – Por Amar Demais (Part. João Bosco e Vinícius)

4 – Consumo Isento

5 – Antes e Depois de Alguém

6- Jornal da Cidade (Part. Fernando Zor)

7 – Cenário Congelado

8 – Assunto Resolvido

9- Destruidora de Coração

10 – Mito (Part. Roberta Miranda)

11 – Por um Gole a Mais / Passou da Conta

12 – Hoje eu Sei / Só da Você na Minha Vida

13 – Será que foi Saudade / Pior é te Perder

14 – Cruzando as Taças

Todas as canções de Danilo Bottrel podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Itunes e YouTube. Os links estão disponíveis no site oficial do cantor: www.danilobottrel.com.br.

Acompanhe Danilo Bottrel nas redes sociais:

Facebook: http://www.facebook.com/danilobottrelcantor

Instagram: @danilobottrel

Youtube: http://www.youtube.com/user/danilobottrel

Site oficial: www.danilobottrel.com.br

Redação CSul – Iago Almeida