Confira as atrações do fim de semana do Via Café Garden Shopping

O Via Café está recheado de atrações para o divertimento do público durante o final de semana. De sexta até domingo o local promete ficar lotado com várias opções para os varginhenses e visitantes. Confira:

Aula de Zumba Especial Mães

Na noite desta sexta-feira (03/05), o shopping será invadido por muita animação e música. Às 19h, os professores da Semel, Flávio Pontes e Jaqueline, realizarão uma aula de Zumba, com muita interação e dança. Aula acontecerá ao lado da Havan e é de graça. Haverá também sorteios de brindes e para participar, basta colocar o nome na lista de presença, no início da atividade.

Show – A Turma do Gibi

Nesse sábado, dia 04 de maio, às 15h, ao lado da Havan, a Turma do Gibi, uma das turmas mais amadas do Brasil fará um show incrível no shopping. Os amigos Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali, os quatro personagens mais famosos do escritor Maurício de Souza, terão aventuras animadas por meio de suas músicas mais conhecidas. O show é liberado para pessoas de todas as idades e é de graça.

Clubinho do Zedi

O Clubinho do Zedi – um conjunto de ações interativas voltadas para a diversão do público infantil – desse domingo (05/05) será a Oficina de Robótica. A atividade, que é gratuita e ocorrerá em frente ao quiosque Na Chapa Sorveteria, das 15h às 19h, é realizado em parceria com a Cibercode e fará a criançada desenvolver conhecimento sobre programação e robótica. Traga as crianças para uma tarde divertida no Garden!

