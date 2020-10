Confira agenda dos candidatos à Prefeitura de Varginha nesta quinta-feira

Confira a agenda dos sete candidatos ao Executivo em Varginha nas eleições municipais.

Anderson Martins (PSDB)

08h – Gravação de programa eleitoral para TV

14h – Corpo a Corpo no bairro de Fátima

17h – Encontro com apoiadores

Demétrio Junqueira (REDE)

10h – Demétrio e Wender gravam mensagem para professores e professoras

16h – Reunião com vereadores da chapa “Varginha tem Opção” sobre comunicação da campanha

20h – Demétrio concede entrevista ao Blog do Madeira.

Jonas Loureiro (PCdoB)

08h – Corpo a corpo com eleitores no bairro Vila Floresta

10h – Corpo a corpo com eleitores no Centro

14h – Reunião com lideranças do bairro de Fátima

18h – Reunião interna do PCdoB

Maria da Penha (PSOL)

Manhã – Caminhada e panfletagem nos Bairros Nossa Senhora Aparecida e Jardim das Oliveiras com apoiadores, candidatos e candidatas a vereadores

Tarde – Diálogo com eleitores através das mídias sociais

Final da tarde e início da noite – Produção externa de material para TV, Rádio e Mídias Sociais.

Rogério Bueno (PSB)

08h30 – Reunião com empresários da cidade

14h – Reunião com empresários da cidade

7h – Caminhada em bairro da cidade

20h30 – Reunião com a equipe de campanha

Verdi Melo (AVANTE)

07h30 – Agenda com empresário

09h – Agenda com médicos

10h – Agenda com servidores em Hospital

11h – Gravação programa

13h – Visita a empresa

14h45 – Visita a empresa

19h – Gravação de programa

Zacarias Piva (PSL)

10h – Encontro com Populares

16h – IPD Laboratórios (Reunião Empresarial e com colaboradores)

18h – Reunião na Associação Médica