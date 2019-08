Clube de leitura do curso de Letras do Unis se reúne para debater sobre O Corcunda de Notre Dame em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

No ano de 2016 o curso de Letras do Grupo Unis criou o Clube de Leitura, com o objetivo de incentivar, em toda a comunidade, a leitura literária.

Em 2019 o grupo se remodelou e adotou o nome de Clube Diadorim, fazendo homenagem à grande personagem criada por Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas. Atualmente o Clube está na sua terceira temporada de atividades voltadas para todos que gostam de ler, sendo composto por alunos, ex-alunos, colaboradores e professores do Unis, até membros da comunidade, da cidade de Varginha e região.

A terceira temporada do Clube apresenta o tema “Leitura e Viagem”, e busca explorar literaturas nacionais e internacionais, ressaltando a importância de autoras e autores nas mais diversas línguas e seus impactos na literatura mundial, contribuindo para o conhecimento dos participantes quanto às características, história e conteúdo desenvolvidos por cada escola literária.

As atividades do Clube acontecem durante todo o ano, sendo realizados quatro encontros presenciais e virtuais, buscando debater em cada encontro um dos quatro livros escolhidos pelo grupo através de votação.

Em um primeiro momento o Clube elegeu as línguas exploradas em cada um dos encontros, sendo elas: língua portuguesa, russa, francesa e alemã. Em 2019 os participantes já tiveram a oportunidade de ler obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgákov.

No dia 31 de agosto será realizado o terceiro encontro do Clube, agora explorando a literatura francesa através do clássico O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. O encontro acontecerá no Parque Novo Horizonte, em Varginha, a partir das 15h. Vale lembrar que o evento é aberto, tanto para àqueles que leram a obra, quanto para os interessados em conhecerem as atividades do Clube.

O Clube Diadorim está com inscrições abertas que podem ser realizadas clicando aqui.

Fonte e foto: Grupo Unis