Circo dos Sonhos estreia com lotação máxima no final de semana; CSul sorteia cortesias

O espetáculo Alakazan – A Fábrica Mágica, do Circo dos Sonhos, do ator Marcos Frota, está em Varginha, no Via Café Garden Shopping. A estreia aconteceu na última sexta-feira (7). Montada no estacionamento do Shopping, a atração conta com performances de grande impacto e números circenses de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada.

Grandes filas se formaram e as sessões de estreia ficaram lotadas. De acordo com Ângela Medeiros, moradora de Paraguaçu, “o circo traz paz a mim e aos meus (dois) filhos, pois podemos nos divertir de uma maneira simples e bonita. Vim de Paraguaçu para trazer as crianças e também me divertir um pouco e claro que vou indicar pros meus amigos e familiares para que eles venham também sentir essa magia”, afirmou ela ao CSul.

Durante o espetáculo, é contada a história da personagem Ly, uma menininha curiosa que mergulha em uma louca aventura quando se vê transportada para a Fábrica Mágica, um universo completamente novo onde tudo é possível. O Circo dos Sonhos está com sessões diárias, durante a semana, às 20h. Aos sábados, domingos e feriados são três sessões: às 16h, 18h e às 20h.

Sorteio

O CSul irá sortear três pares de ingressos para o espetáculo. Para participar basta enviar uma mensagem com o NOME e RG para o celular (35) 99862-9255 (Iago Almeida) – redator). O sorteio será realizado na sexta-feira (14), às 12h.

O espetáculo

Repleto de ilusionismos e magias, Alakazan – A Fábrica Mágica desperta a imaginação de todos os espectadores, transportando-os para o universo mágico do Circo dos Sonhos. Dirigido por Rosana Jardim, o espetáculo conta com performances de grande impacto e números circenses de báscula, contorção, rola, malabares, monociclo, equilíbrio no arame, tecido aéreo, faixa e muita palhaçada. O espetáculo traz à cena o duelo entre os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly, a já conhecida menininha do Circo dos Sonhos. Ly é uma criança curiosa, que toca e fotografa tudo ao seu redor. Em uma visita à Biblioteca, ela é surpreendida por Alan, que surge como num passe de mágica e lhe entrega um livro especial, retirando o tablet de suas mãos. Encantada pelo livro, ela pede que ele leia a história, mas quando ele inicia, é interrompido por um som de sinos. Quando os dois procuram de onde vem tal som, surge Kazani, que transporta todos para a Fábrica Mágica, um universo fantástico onde tudo é possível.

A cada badalar do sino e movimento das engrenagens, Ly é transportada para outro universo com novas atrações, sempre acompanhada pelo seu amigo Alan. Kazani não gosta da interação entre Alan e Ly e compete por sua atenção. Essa disputa irá seguir e se fortalecer até o ultimo ato, onde ocorre o confronto final, quando Ly conseguirá transmitir aos dois o poder da amizade e união, mostrando que é possível compartilharem suas habilidades, assim como os livros e os tablets, que compartilham seus conhecimentos com seus leitores.

Sobre o Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos pertence à família Jardim, que tem mais de 30 anos de tradição circense. Foi fundado em 2004, e já apresentou seus espetáculos para mais de 4 milhões de pessoas. Suas estruturas já visitaram diversos estados brasileiros, encantando com os elogiados espetáculos “Circo dos Sonhos – O sonho vai começar”, “Circo dos Sonhos no mundo da Fantasia” e “Quyrey, uma aventura na selva”. Tendo como embaixador o artista Marcos Frota, o Circo dos Sonhos possui atualmente duas lonas que circulam pelo país, e conta com uma equipe de mais de 150 profissionais, entre eles costureiras, designers, artistas plásticos, produtores, diretores, marceneiros, serralheiros, figurinistas, cenógrafos, bailarinos, coreógrafos, acrobatas, malabaristas, palhaços, trapezistas, contorcionistas e produtores.

Sobre o ator Marcos Frota

Marcos Frota completa 30 anos de carreira, é ator exclusivo da Rede Globo de Televisão desde 1983, com mais de 30 papéis e destaque para as novelas Cambalacho, América, O Clone, A Próxima Vítima e Mulheres de Areia. Além de atuar, Frota é presidente voluntário da Universidade Livre do Circo, projeto social instalado na Quinta da Boa Vista com atendimento psicossocial e aulas de circo para 350 jovens de comunidades.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Iago Almeida/CSul