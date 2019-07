Cineasta lança documentário sobre ansiedade e depressão no Museu Municipal

O cineasta varginhense Daniel Lentini lança nesta quinta-feira (25/07), às 19h30, o documentário “Animal Indireto”. O lançamento será no Museu Municipal de Varginha, com entrada gratuita. Logo após a exibição, haverá um bate-papo sobre a temática abordada.

“Animal Indireto” é terceiro filme dirigido pelo varginhense e teve a estreia mundial no Festival de Cinema de Roterdã, na Holanda, um dos festivais mais importantes do mundo. Após um ataque de pânico dentro de uma sala de cinema, Daniel foi diagnosticado com TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) e Depressão. Com a intenção de se livrar dessas doenças, ele entrou numa jornada onde o fazer Cinema se tornou uma possível forma de cura.

“Levei um tempo pra entender o que significa sofrer de ansiedade e depressão. São doenças silenciosas que nos atacam quando menos esperamos. Por conta de todo preconceito relacionado à doenças mentais (mesmo sendo a Depressão uma epidemia mundial), decidi fazer uma espécie de ‘filme diário’ onde exponho meu caso para que as outras pessoas possam se encorajar e discutir esse assunto entre seus amigos e família”, explica Daniel Lentini.

Nascido em Varginha, o cineasta mudou-se para o Rio de Janeiro para estudar e trabalhar com Cinema. Desde 2005, trabalha como assistente de direção em filmes brasileiros, com quase 40 títulos no seu currículo, dentre eles “Tropa de Elite 1 e 2”, “Xingu”, “Benzinho” e, recentemente, a série “O Mecanismo” e “Bacurau”, premiado no festival de Cannes em Maio deste ano.

O Museu Municipal está localizado na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. Mais informações pelo (35) 3690-2716.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha