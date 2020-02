Cesta básica sofre queda de preço em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em pesquisa feita e divulgada pelo Grupo Unis em parceria com a Associação Comercial, foi revelado que a cesta básica teve uma queda de 0,83% nos preços em Varginha.

A pesquisa confere os preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos. As quedas foram registradas na batata, carne bovina, leite integral e feijão carioquinha; porém houve alta no preço do tomate, arroz, pó de café e pão francês. A banana não sofreu alteração.

De fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, a cesta básica teve aumento de 6,13 na cidade. Chegando a 404,00 R$, ou 42% do salário mínimo.

Foto: Divulgação