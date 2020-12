Cerimônia de posse de prefeito; vice e vereadores será de forma virtual; Correio do Sul transmite ao vivo

Diário Correio do Sul transmitirá ao vivo por sua página no Facebook.

Redação CSul/Foto: Agnaldo Montesso

A Câmara Municipal de Varginha realizará no dia 1º de janeiro, às 10h, na sede do Legislativo, a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para o mandato 2021/2024.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia será restrita apenas aos eleitos, sem a presença de convidados, mas será transmitida, ao vivo, pela página do Jornal Correio do Sul no Facebook. Além disso, a transmissão também ocorrerá no Facebook da Câmara de Varginha: e pelo canal da Câmara no Youtube: www.youtube.com.br/CamaradeVarginha, onde toda a população poderá acompanhar.

A cerimônia de diplomação dos eleitos ocorreu na noite de ontem (17), de forma online, promovida pela Justiça Eleitoral de Varginha.