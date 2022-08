Conservatório Estadual de Música recebe a 2ª edição  será Projeto Raízes da Minha Terra

Projeto Raízes de Minha Terra é a realização de apresentações de músicos instrumentistas ,espetáculos de grupo de danças regionais e outros.

Uma noite de muita cultura e entretenimento promete animar a noite de sexta feira feira (19) em Varginha. Trata-se da segunda edição do projeto “Raízes da Minha Terra” que será realizado no Teatro do Conservatório Estadual de Música às 19h com entrada gratuita.

O projeto Raízes de Minha Terra é a realização de apresentações de músicos instrumentistas ,espetáculos de grupo de danças regionais, apresentações de Artes cênicas teatro, e apresentações de grupos de folclore regional. É um evento de ampla abrangência demográfica e sociocultural, de forma inteiramente gratuita, mostrando-se alinhado com o objetivo de criar um ambiente com tendências e estilos musicais variados de grande aceitação pelos jovens e adultos amantes da música instrumental.

A abertura do projeto será pela Associação Cultural Casa da Capoeira com uma roda de capoeira e apresentações de danças regionais com as companhias de dança Leah Haddad e Natália Wakao. Em seguida, a música instrumental toma conta do palco com o show da Banda Los Ferrones.

No dia 31, encerrando a segunda edição de apresentações do projeto, uma escola pública de Varginha será beneficiada com apresentação do espetáculo infantil “As Aventuras do Boneco Julinho” com a Cia Sagitarius de Teatro.

O projeto é uma realização do proponente Francisco Anselmo Figueiredo com apoio do Ministério do Turismo, Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio do Instituto SAGA.

Fonte: Lindon Lopes