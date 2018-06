Cemig tenta solucionar falhas registradas em bairros de Varginha

A Cemig informa que diversas equipes estão mobilizadas para solucionar as falhas no fornecimento de energia registradas em parte das cidades de Varginha e Elói Mendes. Segundo a gerente de Manutenção e Serviços da Distribuição de Varginha, Denise Araújo Faria, as variações de tensão e desligamentos registrados recentemente tiveram causas distintas. “Nossas equipes estão mobilizadas, realizando uma série de análises e ações de forma a identificar as causas e reduzir as ocorrências” – informa.

As ocorrências no Parque Mariela, Campos Elíseos, Parque do Retiro, Vila Mendes (parcial), Fátima (parcial) e adjacências, na cidade de Varginha, também atingiram parte do município de Elói Mendes, uma vez que os consumidores desta região estão ligados em um mesmo circuito de distribuição (alimentador). Para minimizar estas ocorrências, foram realizadas inspeções com câmeras termográficas em toda a extensão deste circuito visando detectar aquecimento anormal ou mau contato das conexões. Também foram feitos ajustes e substituídos equipamentos de proteção da rede, além da recomposição de dois vãos de cabos neutros.

“As condições operativas deste alimentador deverão melhorar significativamente a partir da entrada em operação de uma nova subestação de energia que está sendo instalada pela Cemig na cidade de Elói Mendes. As obras, que já estão bem adiantadas, serão concluídas no segundo semestre deste ano” – afirma Denise.

Para solucionar as interrupções no fornecimento de energia registradas nos bairros Belo Horizonte, Vale das Palmeiras e Jardim Bouganville, em Varginha, a Cemig realizou a modificação de ramais e alteração na coordenação de dispositivos de proteção para promover a melhoria do desempenho do sistema elétrico.

Os desligamentos de curtíssima duração (piques) em alguns pontos da cidade, como no Bairro Centenário e adjacências, são efeitos das obras em curso para a ampliação da subestação Varginha 2, que vai duplicar sua capacidade de 25 para 50 MVA, beneficiando diretamente cerca de 10 mil consumidores do município. A ampliação da subestação envolve obras complexas, incluindo a instalação de mais um transformador. Também estão sendo readequadas as saídas dos circuitos de distribuição (alimentadores) para melhor aproveitamento da nova capacidade de carga.

“Pedimos a compreensão da população, pois, apesar de eventuais desconfortos temporários, as obras que estão sendo realizadas trarão benefícios importantes para Varginha, Elói Mendes e região” – explica Denise.

Fonte: Blog do Madeira / Com informações da Ascom Cemig / Foto: Reprodução