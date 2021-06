Coronavírus: em crescente de casos, Varginha confirma 110 novos registros e quatro mortes no final de semana

Após registrar 144 casos no sábado (29), cidade volta a confirmar alto número de pacientes com a doença; Ao todo, 107 pessoas estão internadas.

Redação CSul/Foto destaque: Agência Saúde

A cidade de Varginha, assim como toda região do Sul de Minas, tem vivido dias difíceis devido ao aumento de casos do novo coronavírus. No último sábado (29), o município confirmou 144 novos casos – maior número desde o início da pandemia. Além disso, 793 registros estavam ativos na cidade, ou seja, pessoas com a doença. Também o maior número desde o começo da pandemia.

Em boletim divulgado nesta segunda-feira (31), pela administração municipal, 110 novos casos foram confirmados. Além de quatro novos óbitos. As vítimas fatais são dois homens e duas mulheres. As mortes de sexo masculino foram registradas no sábado (29) e domingo (30); já os de sexo feminino, na sexta (28) e no domingo (30).

Ainda conforme o balanço, Varginha tem até o dia de hoje 10.818 registros do novo coronavírus, sendo 9.684 já curados.

Ao todo, 107 pacientes estão internados, com 64 na enfermaria (51 positivos) e 43 no CTI (41 positivos).

Além das 235 mortes confirmadas em virtude da doença, um óbito segue sendo investigado.

Confira mais informações no boletim abaixo: