Capina e Operação Tapa Buraco em diversos pontos da cidade

Capina

Nessa sexta-feira (6), os bairros Jardim Ribeiro, Jardim Oriente, Cidade Nova, Santa Luiza e Santa Terezinha continuam com as equipes da capina e da poda, assim como a Rua José Elias de Oliveira (Sion).

Também estão sendo capinadas as Avenidas Batistinha (Santa Maria) e Otávio Marques de Paiva (abaixo do Shopping).

Outros locais atendidos, nessa quinta-feira, 5 são:

– Policlínica do Bom Pastor

– UBS da Vila Mendes, com o auxilio de trator

– quadra do Sion

– proximidades da Plascar

– Aeroporto, com o auxílio de trator

– Escola Municipal Matheus Tavares (bairro da Vargem)

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Varginha convoca a população para ajudar a manter a cidade limpa.

Donos de terrenos devem manter as áreas limpas, capinadas, muradas e com calçada.

Comerciantes também devem colaborar com a limpeza colocando o lixo na calçada próximo ao horário do caminhão coletor (não devendo colocá-lo na rua após o veículo passar, principalmente nos finais de semana evitando assim que espalhe).

As denúncias de casos que podem comprometer a saúde pública podem ser feitas para a Vigilância Ambiental pelo 3690-2230.

Operação Tapa Buraco

A programação da Operação Tapa Buraco em Varginha encerra a semana atendendo as imediações do Aeroporto e os bairros Santana e Ribeiro. Esses são locais onde as equipes ficam concentradas com trabalho mais intenso.

Além disso, existe uma equipe itinerante que realiza tapa buraco em vários pontos de diversas regiões da cidade.