Candidato à prefeitura de Varginha, Vérdi Melo visita CSul

Diário Correio do Sul realiza série de entrevistas com todos candidatos ao Executivo da cidade.

Redação CSul/Foto: Reprodução CSul

O Diário Correio do Sul recebeu na manhã desta terça-feira (6), o atual prefeito e candidato a reeleição, Vérdi Lúcio Melo (AVANTE), acompanhado de seu candidato a vice, Leonardo Ciacci (Progressistas). Em conversa informal, Vérdi e Ciacci apresentaram detalhes do plano de governo e comentaram sobre políticas públicas.

Vérdi Melo (à esquerda) e Leonardo Ciacci (à direita) apresentaram seus planos de governo em visita ao CSul/Foto: Reprodução CSul

Vérdi Mello assumiu a prefeitura após a renúncia de Antônio Silva, em março, no início da pandemia e após imbróglios devido à abertura ou não dos estabelecimentos comerciais . O atual prefeito destacou que ficou surpreso com a renúncia do até então, chefe do executivo; “foi uma surpresa a decisão do Antônio Silva, eu jamais imaginaria isso […], tentei muda-ló de ideia, mas não teve jeito, respeitei sua decisão e tive que enfrentar. Assumimos em um momento difícil; apanhei bastante, alguns queriam a abertura do comércio e outros não. Tomamos várias medidas de enfrentamento a pandemia e, apesar disso, infelizmente perdemos 38 vidas.” – disse o candidato.

O plano de governo do candidato foi inspirado em princípios cristãos e dividido em 21 áreas, dentre elas estão: saúde, educação, economia, esportes e segurança pública. Para Vérdi, o foco de sua candidatura é voltado para uma administração comprometida e ligada à população. O plano reforça ainda a gestão moderna, visando um município sustentável.

Entre as propostas, Vérdi visa criar um setor tecnológico na área da saúde para facilitar principalmente agendamento de consultas por aplicativo e telefone; implantar o sistema de iluminação total de lâmpadas de LED na cidade e valer-se do aeroporto como pilar de desenvolvimento econômico para Varginha e região.

Candidato do AVANTE ao executivo pela coligação “Varginha segue em frente”, Vérdi Melo visitou o CSul juntamente com seu candidato a vice Leonardo Ciacci. Foto: Franciele Brígida

Sobre a economia que foi devastada – não somente em Varginha – mas ao redor do mundo, o candidato ressalta que essa será uma das áreas de maior importância em seu plano de governo; “a briga nossa será a recuperação da economia e esse será nosso foco, gerar empregos.” enfatiza Vérdi.

Pesquisas

Até o momento, duas pesquisas eleitorais foram realizadas em Varginha. Ambas foram encomendadas pela TV Alterosa e realizadas pelo Instituto F5 Atualiza Dados. Vérdi Melo aparece liderando em ambas. O atual prefeito encabeça os cenários de pesquisa espontânea (aquela que é repassado os nomes dos candidatos ao entrevistado), e pesquisa projetada (aquela em que o nome dos candidatos não é divulgado ao entrevistado).

Ao todo quase 1.000 pessoas foram ouvidas pelo instituto na soma das duas pesquisas. Para Vérdi, o primeiro lugar é sinônimo de gratificação, no entanto não significa que a eleição já esteja definida; “é bom ser candidato em uma pesquisa assim, isso te dá ânimo. Fico muito grato, sinal que a população está reconhecendo nosso trabalho. Por outro lado, eu, assim como o Leonardo, tenho uma preocupação muito grande, pois a eleição só é decidida depois da apuração. O resultado da pesquisa é bom, te dá um norte, mas precisamos ficar atentos porque se sentarmos em cima de uma pesquisa perderemos a eleição.” – finalizou o candidato.

Vérdi Lúcio Melo teve sua candidatura oficializada no dia 7 de setembro após convenção partidária com a coligação “Varginha segue em frente.” A coligação é composta pelos partidos: Avante, Progressistas, PTB, Podemos, PMN, PSC, PSD, PROS, PRTB, Solidariedade e MDB.

Todo o Plano de Governo da coligação “Varginha segue em frente”, de Vérdi Lúcio Mello e Leonardo Ciacci, bem como dos demais candidatos ao Executivo de Varginha, estão disponíveis no portal ‘correiodosul.com’. O CSul apresentará as sete chapas que concorrem ao executivo varginhense em mesma área centimetrada.