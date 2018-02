Campanha Troco Solidário da Havan entrega R$ 24 mil à FUVAE

A Havan de Varginha arrecadou R$ 24 mil durante a Campanha Troco Solidário no segundo semestre de 2017, beneficiando a Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais – FUVAE. O cheque simbólico foi entregue ao presidente da instituição, Genes Figueiredo Nogueira Paiva, na quarta-feira (7).

Segundo Paiva, a doação é muito bem-vinda. “O valor que recebemos será utilizado para a melhoria do prédio da instituição e aquisição de equipamentos e mobiliários.”

No segundo semestre de 2017, as 86 cidades que participaram da contribuíram com a melhoria e o andamento das várias instituições beneficiadas. Ao todo, as 106 filiais da mais completa loja de departamentos do Brasil arrecadaram mais de R$ 2,4 milhões no segundo semestre de 2017 em benefício das entidades dos municípios participantes.

O diretor-presidente da rede, Luciano Hang, afirma que o trabalho em equipe da Havan colabora com as entidades nos 15 estados brasileiros em que a mais completa loja de departamentos do Brasil tem unidades.

“A campanha é uma forma da empresa, seus colaboradores e clientes retribuírem às entidades e aos seus voluntários, pelo trabalho realizado nas comunidades. É com muito prazer que entregamos estes valores para as instituições. O Troco Solidário é um trabalho de quatro mãos, em que os colaboradores conscientizam os clientes sobre a importância desta doação, que tem o objetivo de auxiliar as instituições onde a Havan tem lojas. De pouco em pouco é que se consegue muito para ajudar quem faz bastante”, finaliza.

Fonte e Foto: Assessoria Havan Varginha